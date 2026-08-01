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तीन आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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थानागद्दी क्षेत्र में एक वेल्डिंग मिस्त्री की हत्या का मामला। पुलिस की तलाश में तीन आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। मृतक मेराज उर्फ बच्ची का शव नहर के पास मिला था। घटना की जांच जारी है, और पुलिस ने आगे की विधिक कार्रवाई प्रारंभ की है।

तीन आरोपियों ने किया आत्मसमर्पण

थानागद्दी, हिन्दुस्तान संवाद। केराकत कोतवाली क्षेत्र के थानागद्दी चौकी अंतर्गत खर्गसेनपुर-सोहनी नहर मार्ग पर वेल्डिंग मिस्त्री की हत्या कर शव फेंकने के मामले में पुलिस जांच के दौरान नामजद तीन युवकों ने गुरुवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस तीनों की तलाश में जुटी थी। पुलिस के हाथ लगने से पहले ही तीनों ने अदालत पहुंचकर सरेंडर कर दिया। घटना 24 मई की सुबह की है। खर्गसेनपुर-सोहनी मार्ग पर सड़क से करीब 200 मीटर दूर नहर की पूर्वी पटरी के पास खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला था। युवक के चेहरे पर चोट के निशान और सूजन थी।

इससे हत्या के बाद शव को नहर किनारे फेंके जाने की आशंका जताई गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी। घटना के करीब दो से तीन घंटे बाद मृतक की पहचान वाराणसी जिले के सिंधोरा थाना क्षेत्र के धोबिया का पूरा निवासी 21 वर्षीय मेराज उर्फ बच्ची पुत्र कमरुद्दीन के रूप में हुई थी। मृतक के बड़े भाई फिरोज ने मोबाइल पर फोटो देखकर उसकी पहचान की थी। मेराज वेल्डिंग मिस्त्री था और आठ भाइयों में सबसे छोटा था। घटना से एक दिन पहले शनिवार की देर रात मेराज सिंधोरा बाजार स्थित अपनी बहन के घर गया था। बताया गया कि बहनोई जुनेद के पड़ोसी आजाद उसे रात में घर के पास छोड़कर लौट आए थे। स्वजन का कहना था कि मेराज रात करीब 12 बजे घर पहुंच गया था। इसके बाद वह करीब 10 किलोमीटर दूर केराकत क्षेत्र में कैसे पहुंचा, यह रहस्य बना हुआ था। मृतक के बड़े भाई फिरोज ने हत्या की आशंका जताते हुए कहा था कि किसी ने मेराज की हत्या कर शव नहर किनारे फेंक दिया। मामले की जांच के दौरान पुलिस के सामने सलमान, इरफान और सोनू का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस तीनों की तलाश कर रही थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि विवेचना के दौरान तीन युवकों के नाम सामने आए थे। तीनों ने गुरुवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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