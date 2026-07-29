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वाहन की टक्कर से 3 गंभीर रूप से जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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सरायरंजन क्षेत्र के भगवतपुर- पाठशाला में एनएच 322 पर एक वाहन की चपेट में आकर तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान अभय कुमार, जयप्रकाश और अविनाश के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है।

वाहन की टक्कर से 3 गंभीर रूप से जख्मी

​सरायरंजन। सरायरंजन थाना क्षेत्र के भगवतपुर- पाठशाला के बीच छज्जा चौक के निकट एनएच 322 पर एक वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान शाहपुर पटोरी निवासी अभय कुमार (24), जयप्रकाश (19) और अविनाश (25) के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि छज्जा चौक के पास किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना के बाद सरायरंजन थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए सरायरंजन सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया है।

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