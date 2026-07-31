शेखूपुरा स्पेशल ट्रेन से चोरी करने वाले तीन चोर गिरफ्तार

शेखूपुरा स्पेशल ट्रेन से यात्रियों के मोबाइल, पायल और नकदी चोरी करने वाले तीन शातिर चोरों को जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के छह मोबाइल सहित 2,900 रुपये की नकदी बरामद की है। मामले में आसनसोल में दर्ज जीरो एफआईआर विवेचना के लिए जीआरपी फिरोजाबाद को भेजी गई थी। जीआरपी थाना प्रभारी शेर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जीआरपी टीम प्लेटफॉर्म संख्या एक और दो पर चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने औरैया जिले के तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम सनी पुत्र राजेंद्र राव निवासी गपकापुर की मढैया थाना दिवियापुर जिला औरैया, दीपक राजपूत पुत्र वटनलाल निवासी झटपटियापुर थाना दिवियापुर जिला औरैया, अमरजीत पुत्र कुवर सिंह निवासी रामनगरा थाना अच्छल्दा जिला औरैया बताया।पुलिस