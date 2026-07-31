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शेखूपुरा स्पेशल ट्रेन से चोरी करने वाले तीन चोर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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जीआरपी पुलिस ने शेखूपुरा स्पेशल ट्रेन से यात्रियों के मोबाइल फोन, पायल और नकदी चुराने वाले तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से छह चोरी के मोबाइल और 2900 रुपये नकद बरामद किए। इस मामले की जांच आसनसोल से जीआरपी फिरोजाबाद को भेजी गई है।

शेखूपुरा स्पेशल ट्रेन से चोरी करने वाले तीन चोर गिरफ्तार

शेखूपुरा स्पेशल ट्रेन से यात्रियों के मोबाइल, पायल और नकदी चोरी करने वाले तीन शातिर चोरों को जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के छह मोबाइल सहित 2,900 रुपये की नकदी बरामद की है। मामले में आसनसोल में दर्ज जीरो एफआईआर विवेचना के लिए जीआरपी फिरोजाबाद को भेजी गई थी। जीआरपी थाना प्रभारी शेर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जीआरपी टीम प्लेटफॉर्म संख्या एक और दो पर चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने औरैया जिले के तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम सनी पुत्र राजेंद्र राव निवासी गपकापुर की मढैया थाना दिवियापुर जिला औरैया, दीपक राजपूत पुत्र वटनलाल निवासी झटपटियापुर थाना दिवियापुर जिला औरैया, अमरजीत पुत्र कुवर सिंह निवासी रामनगरा थाना अच्छल्दा जिला औरैया बताया।पुलिस

ने उनके कब्जे से चोरी के छह मोबाइल और 2900 रुपये बरामद किये हैं। चोरों ने जून माह में शेखूपुरा स्पेशल ट्रेन में यात्रियों के तीन मोबाइल फोन, एक जोड़ी पायल और करीब छह हजार रुपये नकद चोरी किए थे। सनी कुमार के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

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