कुपवाड़ा : सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने मार गिराए पांच आतंकी

जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भारतीय सेना के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना ने पांच आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे जिसे नाकामयाब करते हुए सेना के जवानों ने उन्हें मार गिराया है। हालांकि ऑपरेशन अभी तक जारी है। खबरों की मानें तो अभी वहां और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं।

इससे पहले गुरूवार को भी आतंकियों ने सेना पर हमला दिया था। आतंकियों ने केरन सेक्टर में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया था। इस हमले में दो जवान घायल हो गए थे। बता दें विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि पाकिस्तान ने 2018 में भारत व पाकिस्तान के बीच 2003 के संघर्षविराम समझौते का 1,000 से ज्यादा बार उल्लंघन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम पाकिस्तान की तरफ से अकारण संघर्षविराम उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि इसमें जीवन व संपत्ति की हानि होती है।

भारत ने रमजान के महीने में जम्मू एवं कश्मीर में संघर्षविराम और सीमा पर युद्धबंदी का ऐलान किया हुआ है लेकिन इस अवधि के दौरान पाकिस्तान की तरफ से अकारण संघर्षविराम का उल्लंघन जारी रहा।

J&K: Three terrorists were killed after an infiltration bid was foiled by security forces in Keran Sector of Kupwara. Operation underway. pic.twitter.com/X37NdHCPD7