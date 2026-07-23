सिद्धार्थनगर में अंतिम संस्कार में गए दो किशोरों समेत तीन बानगंगा नदी में डूबे

सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के बानगंगा नदी के बैदौली घाट पर गुरुवार को तीन लोग डूब गए। माधवापुर के टोला मिझुनिया की एक वृद्ध महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए दो किशोरों समेत तीन नदी में नहाने उतरे और गहरे पानी में डूबकर लापता हो गए। प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। डूबे लोगों की तलाश जारी है। उधर, घरों में कोहराम मचा है। क्षेत्र के मधवापुर के टोला मिझुनिया निवासी कंचन देवी (85) पत्नी स्वर्गीय राम मुकुट की मौत हो गई थी। उनके अंतिम संस्कार के दौरान गुरुवार दिन में करीब 1:30 बजे दो किशोरों समेत तीन लोग बानगंगा नदी पानी में नहाने उतरे और लापता हो गए।

बताया जा रहा है कि मिझुनिया गांव निवासी शिवा (17) पुत्र राममूरत, रवि (17) पुत्र रामरूप व मोनू (18) पुत्र बबलू अंतिम संस्कार के बाद नदी में नहाने उतर गए और नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए। तीनों को डूबता देख आसपास के लोग उधर बढ़े लेकिन पल भर में ही तीनों ओझल हो गए। ग्रामीण तलाश में जुट गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही शोहरतगढ़ तहसीलदार प्रकाश सिंह व शोहरतगढ़ थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह आदि बैदौली घाट के घटना स्थल पर पहुंच गए। स्थानीय गोताखोरों की मदद से पानी डूबे हुए युवाओं की तलाश शुरू की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने जिला प्रशासन से संपर्क कर घटना से अवगत कराकर उचित कदम उठाकर त्वरित कार्रवाई के लिए कहा। मौके पर मौजूद एसडीएम शोहरतगढ़ राजेश कुमार, सीओ मयंक द्विवेदी, शोहरतगढ़ तहसीलदार प्रकाश सिंह व शोहरतगढ़ थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह सहयोगियों के साथ राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। चार घंटे का समय गुजर जाने के बाद भी सुराग नहीं मिल सका।शोहरतगढ़ के एसडीएम राजेश कुमार का कहना है कि घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंच गया था। डूबे लोगों की तलाश कराई जा रही है। मौके पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं।