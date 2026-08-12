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यूपी मास्टर्स स्वीमिंग टीम में बरेली के तीन तैराकों का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली के तीन तैराकों का चयन यूपी मास्टर्स स्वीमिंग टीम में किया गया है, जो 4 से 10 अक्तूबर तक बेंगलुरु में होने वाली एशियन मास्टर्स स्वीमिंग चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करेंगे। सुनील कुमार मित्तल ने विभिन्न आयु वर्ग में उपलब्धियों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। शुभ्रांशु और उत्कर्ष गुप्ता ने भी अपनी श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

यूपी मास्टर्स स्वीमिंग टीम में बरेली के तीन तैराकों का चयन

बरेली। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में मंगलवार को यूपी मास्टर्स स्वीमिंग टीम के चयन के लिए हुए ट्रायल में बरेली के तीन तैराकों का चयन हुआ है। तीनों तैराक चार से 10 अक्तूबर तक बेंगलुरु में होने वाली दूसरी एशियन मास्टर्स स्वीमिंग चैंपियनशिप में यूपी की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। यूपी स्वीमिंग एसोसिएशन की ओर से मास्टर्स पुरुष एवं महिला वर्ग के विभिन्न आयु वर्गों में स्टेट टीम के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किए गए। इसमें बरेली के सुनील कुमार मित्तल ने 65 से 69 वर्ष आयु वर्ग में 50 और 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक एवं 50 मीटर फ्री स्टाइल में प्रतिभाग किया।

उन्होंने तीनों स्पर्धाओं में पहला स्थान हासिल किया। वहीं शुभ्रांशु गुप्ता ने 30 से 34 वर्ष आयु वर्ग में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में पहला और 100 मीटर फ्री स्टाइल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी आयु वर्ग में उत्कर्ष गुप्ता ने 100 और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में पहला स्थान हासिल किया। तीनों तैराक एशियन मास्टर्स स्वीमिंग चैंपियनशिप में यूपी मास्टर्स स्वीमिंग टीम की ओर से प्रतिभाग करेंगे। उनके चयन पर डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन बरेली के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल, संरक्षक प्रताप चंद सेठ, सुमित चौरसिया, पुष्पेंद्र शुक्ला, वरुण शुक्ला समेत अन्य खिलाड़ियों ने शुभकामनाएं दीं।

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