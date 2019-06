फरीदाबाद में प्राइवेट स्कूल में लगी आग, 2 बच्चे समेत तीन लोगों की मौत

राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक प्राइवेट स्कूल में आग लगने से 2 बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में जिस एएनडी कन्वेंट स्कूल में आग लगी है उसके नीचे कपड़े का गोदाम है।

Haryana: 3 people, including 2 children, at AND Convent School died after a fire broke out there&a cloth godown located below it in Dabua Colony of Faridabad, today. Police say, "Fire dept is here, situation now under control, we'll ascertain the cause of fire." pic.twitter.com/CKjX5u99kU