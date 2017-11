दरियादिलीः तीन पाकिस्तानियों को दिया जाएगा मेडिकल वीजा: सुषमा स्वराज

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि नौ वर्षीय एक बच्ची समेत तीन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में चिकित्सकीय उपचार के लिए वीजा दिया जाएगा।

पाकिस्तानी नागरिक दानिश मेमन ने अपनी बच्ची मारिया के उपचार के लिए वीजा दिए जाने का अनुरोध किया था। बच्ची थैलेसीमिया से पीड़ित है। सुषमा ने कल रात इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से तत्काल वीजा दस्तावेज जारी करने को कहा।



सुषमा ने ट्वीट किया,

On a report from @IndiainPakistan, we have approved medical visa for the liver transplant surgery of Ms.Sakina Younus in India.