कावंड़ लेकर आई तमन्ना मलिक बनी गायत्री त्यागी
गाजियाबाद की तीन मुस्लिम महिलाओं ने हरिद्वार से कांवड़ लाकर शिवशक्ति धाम डासना में भव्य जलाभिषेक और यज्ञ किया। तमन्ना मलिक ने गायत्री त्यागी नाम अपनाया, जबकि अन्य महिलाओं ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। मंदिर में उनका स्वागत किया गया। यह यात्रा उनके लिए सम्मानजनक रही।
गाजियाबाद, वंदना। बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर आईं तीन मुस्लिम महिलाओं ने मंगलवार को शिवशक्ति धाम डासना में भगवान भोले का जलाभिषेक किया। तीनों ने मंदिर में हवन, यज्ञ और रुद्राभिषेक भी किया। इस दौरान तमन्ना मलिक ने अपना नाम बदलकर गायत्री त्यागी रखा। मंदिर में तीनों को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरि ने बताया कि बुर्का पहन कर हरिद्वार से कांवड़ लाने वाली तमन्ना, अनीसा बानो और रिजवाना ने शिवशक्ति धाम डासना में बुर्के और इस्लाम का हमेशा के लिए त्याग कर दिया है। हवन, यज्ञ और रुद्राभिषेक के द्वारा इन तीनों महिलाओं ने सनातन धर्म को अपना लिया है।
उन्होंने बताया कि इनमें से तमन्ना मलिक ने अपना नाम बदलकर गायत्री त्यागी कर लिया है। इस अवसर पर मंदिर में तीनों महिलाओं का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में महामंडलेश्वर यति मां प्रत्यंगिरा गिरी, यति अभयानंद गिरी, यति महादेवानंद गिरी, अनिल यादव, शशि चौहान, मोहित बजरंगी, हरिओम सिंह, रामभारत यादव, अमन त्यागी आदि शामिल रहे। इस मौके पर गायत्री त्यागी ने कहा कि पूरी यात्रा के दौरान सनातनियों ने उनका बहुत सम्मान किया। उन्होंने बगैर किसी दबाव के सनातन धर्म अपनाया है।
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