Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कावंड़ लेकर आई तमन्ना मलिक बनी गायत्री त्यागी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाज़ियाबाद
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद की तीन मुस्लिम महिलाओं ने हरिद्वार से कांवड़ लाकर शिवशक्ति धाम डासना में भव्य जलाभिषेक और यज्ञ किया। तमन्ना मलिक ने गायत्री त्यागी नाम अपनाया, जबकि अन्य महिलाओं ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। मंदिर में उनका स्वागत किया गया। यह यात्रा उनके लिए सम्मानजनक रही।

कावंड़ लेकर आई तमन्ना मलिक बनी गायत्री त्यागी

गाजियाबाद, वंदना। बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर आईं तीन मुस्लिम महिलाओं ने मंगलवार को शिवशक्ति धाम डासना में भगवान भोले का जलाभिषेक किया। तीनों ने मंदिर में हवन, यज्ञ और रुद्राभिषेक भी किया। इस दौरान तमन्ना मलिक ने अपना नाम बदलकर गायत्री त्यागी रखा। मंदिर में तीनों को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरि ने बताया कि बुर्का पहन कर हरिद्वार से कांवड़ लाने वाली तमन्ना, अनीसा बानो और रिजवाना ने शिवशक्ति धाम डासना में बुर्के और इस्लाम का हमेशा के लिए त्याग कर दिया है। हवन, यज्ञ और रुद्राभिषेक के द्वारा इन तीनों महिलाओं ने सनातन धर्म को अपना लिया है।

ये भी पढ़ें:हरिद्वार से कांवड़ लाने वाली मुस्लिम महिलाओं ने किया रुद्राभिषेक-हवन, तमन्ना मलिक बनीं गायत्री त्यागी

उन्होंने बताया कि इनमें से तमन्ना मलिक ने अपना नाम बदलकर गायत्री त्यागी कर लिया है। इस अवसर पर मंदिर में तीनों महिलाओं का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में महामंडलेश्वर यति मां प्रत्यंगिरा गिरी, यति अभयानंद गिरी, यति महादेवानंद गिरी, अनिल यादव, शशि चौहान, मोहित बजरंगी, हरिओम सिंह, रामभारत यादव, अमन त्यागी आदि शामिल रहे। इस मौके पर गायत्री त्यागी ने कहा कि पूरी यात्रा के दौरान सनातनियों ने उनका बहुत सम्मान किया। उन्होंने बगैर किसी दबाव के सनातन धर्म अपनाया है।

ये भी पढ़ें:बुर्का पहन कांवड़ लाई तमन्ना मलिक, भड़के फरमान ने कर दिया अश्लील कमेंट; पुलिस ने सिखाया सबक
ये भी पढ़ें:हरिद्वार से कांवड़ लाया मुस्लिम युवक, शिव का किया जलाभिषेक, परिवार बोला-घर मत आना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।