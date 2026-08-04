बांका इंटरसिटी में भटके तीन मासूमों को आरपीएफ ने बचाया, सीडब्ल्यूसी मुंगेर को सौंपा
जमालपुर में बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर कर रहे तीन नाबालिग किशोर घर से भटक गए थे। आरपीएफ की सजगता से उन्हें समय पर सुरक्षित बचा लिया गया। बाद में बच्चों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, मुंगेर के सुपुर्द कर दिया गया।
जमालपुर, निज प्रतिनिधि। बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर के दौरान घर से भटककर निकले तीन नाबालिग किशोरों को आरपीएफ की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से संभावित बड़ी अनहोनी टल गई। बाद में सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तीनों बच्चों को आगे की कार्रवाई के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी), मुंगेर के सुपुर्द कर दिया गया। इस बावत आरपीएफ पोस्ट जमालपुर के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार यादव ने बताया कि सोमवार को बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस में ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ एस्कॉर्ट पार्टी की नजर एक ही कोच में बैठे तीन किशोरों पर पड़ी।
एस्कॉर्ट टीम को देखते ही तीनों घबराकर इधर-उधर होने लगे, जिससे जवानों को संदेह हुआ। पूछताछ करने पर बच्चों ने बताया कि वे झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाले हैं और बिना किसी को बताए घर से घूमने निकल पड़े थे। रास्ता भटक जाने के कारण वे काफी डरे हुए थे।बच्चों की कम उम्र और परिस्थितियों को देखते हुए आरपीएफ ने उन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने संरक्षण में लेकर आरपीएफ पोस्ट, जमालपुर पहुंचाया। यहां विस्तृत पूछताछ के बाद उनके परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। इसके बाद बाल संरक्षण से जुड़े सभी नियमों का पालन करते हुए तीनों किशोरों को सीडब्ल्यूसी, मुंगेर को सौंप दिया गया।
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