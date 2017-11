ऑपरेशन ALLOUT: हंदवाड़ा में मुठभेड़, सेना ने लश्कर के 3 आतंकियों को मारा 

जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में आज सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के तीन सदस्य मारे गए। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा क्षेत्र के मगम में तलाशी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि आतंकवादी संगठन लश्कर के तीन आतंकी मारे गए। अंतिम खबर आने तक सुरक्षा बलों का अभियान जारी था।

Started op at midnight on specific info of terrorists hiding. It was joint op of CRPF Police & Army. Terrorists who were hiding in a house, were asked to surrender but they kept firing.3 Pakistani LeT terrorists killed,arms & ammunition recovered: IGP Kashmir,Munir Khan #Handwara pic.twitter.com/C4kPGrjdmg