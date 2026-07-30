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ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने वाले गए जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में टाटानगर स्टेशन पर ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने वाले तीन आरोपियों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनका नाम समीर मुखी, सावन मुंडा और शेखर सिंह है। ये तीनों पहले भी नाबालिग अवस्था में चोरी के आरोप में बाल सुधार गृह जा चुके हैं।

ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने वाले गए जेल

जमशेदपुर। टाटानगर स्टेशन और ट्रेनों में बचपन से मोबाइल चोरी करने वाले तीन आरोपियों को रेल पुलिस ने गुरुवार को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। रेलवे सुरक्षा बल और रेल पुलिस की टीम ने बुधवार को मोबाइल चोरी कर ट्रेन से कूदने के दौरान तीनों को पकड़ा था। इनमें समीर मुखी, सावन मुंडा एवं शेखर सिंह उर्फ पाजी शामिल है। तीनों में पूछताछ में रेल पुलिस को बताया कि वे सभी नाबालिग अवस्था में भी स्टेशन और ट्रेनों में यात्रियों का सामान और मोबाइल चोरी के आरोप में बाल सुधार गृह जा चुके हैं। आरपीएफ के सहायक अवर निरीक्षक बावीर प्रसाद ने तीनों के खिलाफ रेल थाना में केस दर्ज कराया था।

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