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किऊल रेलवे स्टेशन पर मिले तीन मासूम, परिजनों का नहीं चला पता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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- रेल आईजी के निर्देश पर तेज हुई जांच, स्वास्थ्य जांच के बाद बाल संरक्षण इकाई को सौंपे गए बच्चे

किऊल रेलवे स्टेशन पर मिले तीन मासूम, परिजनों का नहीं चला पता

लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। किऊल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या तीन से मंगलवार को एक साथ तीन मासूम बच्चों के बरामद होने का मामला सामने आया है।बरामद बच्चों में पांच वर्ष और तीन वर्ष के दो लड़के और लगभग दो वर्ष की एक बच्ची शामिल है। तीनों बच्चे कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने की स्थिति में नहीं थे, जिससे उनकी पहचान और परिजनों तक पहुंचने में रेल पुलिस को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रेल पुलिस ने तत्काल बच्चों से पूछताछ का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

बच्चों की पहचान में कठिनाई

बरामद बच्चों में एक बच्चे ने हिमाचल प्रदेश के डीएवी सवरा स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि बच्चे किसी दूसरे राज्य से यहां पहुंचे हैं। हालांकि दूसरे दिन बुधवार देर शाम तक भी उनके परिजनों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल पुलिस ने बाल संरक्षण इकाई को सूचना देकर तीनों बच्चों को उनके सुपुर्द कर दिया। इसके बाद बच्चों को स्वास्थ्य जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जांच के दौरान एक बच्चे की शारीरिक स्थिति कमजोर पाए जाने पर उसे पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य दो बच्चों को बाल संरक्षण इकाई की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है।

रेल पुलिस की तत्परता

घटना की जानकारी मिलते ही रेल आईजी पंकज कुमार राज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रेल पुलिस को बच्चों के परिजनों का शीघ्र पता लगाने का निर्देश दिया है। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के स्टेशनों के अलावा संबंधित एजेंसियों से भी संपर्क किया जा रहा है। एक साथ तीन मासूम बच्चों का इस तरह रेलवे स्टेशन पर लावारिस अवस्था में मिलना पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर रेल आईजी पंकज कुमार राज ने बताया कि सभी बच्चों को बाल संरक्षण इकाई की मदद से सुरक्षित रखा गया है। रेल पुलिस परिजन को ढूंढने का तत्परता से प्रयास में लगा हुआ है। जल्द ही बच्चे को सुरक्षित उनके परिजन तक पहुंचाया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

कितने बच्चे किऊल रेलवे स्टेशन से बरामद हुए?
किऊल रेलवे स्टेशन से तीन बच्चे बरामद हुए।

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