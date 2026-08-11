Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आगरा में राष्ट्रीय शिक्षक रत्न से नवाजे गए बरेली के तीन शिक्षक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

- हिंदी सेवा सम्मान भी मिला, संयुक्त पुस्तक स्मार्ट टीचर और स्मार्ट क्लास का हुआ विमोचन आगरा स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के जेपी सभागार में

आगरा में राष्ट्रीय शिक्षक रत्न से नवाजे गए बरेली के तीन शिक्षक

आगरा स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के जेपी सभागार में नौ अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला, पुस्तक लोकार्पण एवं शिक्षक सम्मान समारोह में बरेली के तीन शिक्षकों को दो राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु और पूर्व सांसद व राष्ट्रीय कवि डॉ. ओमपाल सिंह निडर की मौजूदगी में उन्हें सम्मान मिला।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareilly Bareily News Agra अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।