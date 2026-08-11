आगरा में राष्ट्रीय शिक्षक रत्न से नवाजे गए बरेली के तीन शिक्षक
- हिंदी सेवा सम्मान भी मिला, संयुक्त पुस्तक स्मार्ट टीचर और स्मार्ट क्लास का हुआ विमोचन आगरा स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के जेपी सभागार में
आगरा स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के जेपी सभागार में नौ अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यशाला, पुस्तक लोकार्पण एवं शिक्षक सम्मान समारोह में बरेली के तीन शिक्षकों को दो राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु और पूर्व सांसद व राष्ट्रीय कवि डॉ. ओमपाल सिंह निडर की मौजूदगी में उन्हें सम्मान मिला।
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