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अफीम के साथ पकड़े गए तीन तस्करों को 10-10 साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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-जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा-पुलिस ने तीनों के विरुद्ध अलग-अलग मुकदमा दर्ज किया थाशाहजहांपुर, विधि संवाददाता। थाना गढ़िया र

अफीम के साथ पकड़े गए तीन तस्करों को 10-10 साल की सजा

शाहजहांपुर। थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र में एक-एक किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किए गए बदायूं जिले के तीन तस्करों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-43 कृष्ण लीला यादव ने तीन अलग-अलग मुकदमों में सुनवाई पूरी कर आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडित किया। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरवेश सिंह ने प्रभावी पैरवी की। दोषी ठहराए गए आरोपियों में बदायूं जिले के ग्राम हुसैनपुर निवासी रूम सिंह पुत्र दन्नू ग्राम हरि नगला थाना कुंवरगांव निवासी वीरेंद्र पुत्र सुल्तान सिंह तथा ग्राम सिजहरी थाना सिविल लाइन निवासी विजय सिंह पुत्र शंकर सिंह शामिल हैं। न्यायालय ने तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा。

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अभियोजना विवरण

अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन उपनिरीक्षक घनश्याम बहादुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक जुलाई 2021 की रात वह पुलिस टीम के साथ गश्त और चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग बदायूं से अफीम लेकर ग्राम रामपुर में बेचने आने वाले हैं। सूचना पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी तिलहर परमानंद पांडे के साथ पुलिस टीम ने रामपुर चौराहे पर घेराबंदी की।

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गिरफ्तारी की प्रक्रिया

कुछ देर बाद संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे, लेकिन पीछा कर तीनों को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर प्रत्येक आरोपी के कब्जे से एक-एक किलो अफीम बरामद हुई। इसके अलावा दो आरोपियों के पास से अवैध तमंचे तथा एक आरोपी के पास से चाकू भी बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कहाँ हुई थी?
यह घटना शाहजहांपुर में हुई थी।

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