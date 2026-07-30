Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अफीम के साथ पकड़े गए तीन तस्करों को 10-10 साल की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

-जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा-पुलिस ने तीनों के विरुद्ध अलग-अलग मुकदमा दर्ज किया थाशाहजहांपुर, विधि संवाददाता। थाना गढ़िया र

अफीम के साथ पकड़े गए तीन तस्करों को 10-10 साल की सजा

शाहजहांपुर। थाना गढ़िया रंगीन क्षेत्र में एक-एक kilo अफीम के साथ गिरफ्तार किए गए बदायूं जिले के तीन तस्करों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-43 कृष्ण लीला यादव ने तीन अलग-अलग मुकदमों में सुनवाई पूरी कर आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडित किया। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरवेश सिंह ने प्रभावी पैरवी की। दोषी ठहराए गए आरोपियों में बदायूं जिले के ग्राम हुसैनपुर निवासी रूम सिंह पुत्र दन्नू ग्राम हरि नगला थाना कुंवरगांव निवासी वीरेंद्र पुत्र सुल्तान सिंह तथा ग्राम सिजहरी थाना सिविल लाइन निवासी विजय सिंह पुत्र शंकर सिंह शामिल हैं। न्यायालय ने तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा.

ये भी पढ़ें:अफीम तस्करी के दोषी को 12 वर्ष की कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना

अभियोजन की रिपोर्ट

अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन उपनिरीक्षक घनश्याम बहादुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक जुलाई 2021 की रात वह पुलिस टीम के साथ गश्त और चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग बदायूं से अफीम लेकर ग्राम रामपुर में बेचने आने वाले हैं। सूचना पर तत्कालीन क्षेत्राधिकारी तिलहर परमानंद पांडे के साथ पुलिस टीम ने रामपुर चौराहे पर घेराबंदी की.

गिरफ्तारी का विवरण

कुछ देर बाद संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे, लेकिन पीछा कर तीनों को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर प्रत्येक आरोपी के कब्जे से एक-एक किलो अफीम बरामद हुई। इसके अलावा दो आरोपियों के पास से अवैध तमंचे तथा एक आरोपी के पास से चाकू भी बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इन तस्करों को किसने गिरफ्तार किया?
इन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।