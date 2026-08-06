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एम्स देवघर व आईआईटी खड़गपुर की संयुक्त पहल

By Hindustan | Bureau
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देवीपुर, प्रतिनिधिअखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) देवघर एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के संयुक्त तत्वावधान में फ्यूचर-रेड

एम्स देवघर व आईआईटी खड़गपुर की संयुक्त पहल

देवीपुर, प्रतिनिधि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) देवघर एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के संयुक्त तत्वावधान में फ्यूचर-रेडी हेल्थकेयर : एआई, डिजिटल हेल्थ एंड इंटेलिजेंट वेब एप्लीकेशंस विषय पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला का बुधवार को समापन हो गया। यह कार्यशाला आईसीएमआर स्मॉल ग्रांट प्रोजेक्ट टीएचआईएस-ईपीटीबी के अंतर्गत 3 से 5 अगस्त तक आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन एम्स देवघर के मेडिकल एजुकेशन एवं कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन विभाग की पहल पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक प्रो.डॉ. नितिन एम. गंगने, कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ, एम्स देवघर रहे। वहीं प्रो.डॉ. सोमशेखर निंबालकर डीन रिसर्च व प्रो.डॉ. जी जाह्नवी, विभागाध्यक्ष, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन ने सह-संरक्षक के रूप में मार्गदर्शन दिया।

परियोजना के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ. सुनील कुमार पाणिग्रही रहे। कार्यशाला में अंडरग्रेजुएट एवं पोस्टग्रेजुएट छात्र, सीनियर रेजिडेंट तथा फैकल्टी सदस्यों सहित कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। तीन दिनों तक प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल हेल्थ, इंटेलिजेंट वेब एप्लीकेशन, डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं एवं आधुनिक तकनीक के क्लिनिकल उपयोग से संबंधित व्यावहारिक व तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं में एआई की भूमिका लगातार बढ़ेगी और चिकित्सकों को तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। कार्यशाला के सफल संचालन में परियोजना टीम के डॉ. अधिप मुखोपाध्याय, डॉ. बैकुंठ कुमार यादव, अंकित प्रियदर्शी, आशीष कुमार, सैकत लायक, धृति दास व कुशल कच्छप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं आईआईटी खड़गपुर की ओर से प्रो. औरोबिंद राउतरे, तथागत, सौमित्र, गर्गी पांडा व तनुश्री ने तकनीकी अनुभव साझा किए और विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का संचालन किया। समापन के अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की संयुक्त पहल से भावी चिकित्सक ई-संजीवनी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तथा अन्य डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों के बेहतर उपयोग के लिए तैयार होंगे। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं और निदान सुविधाओं का विस्तार होगा तथा झारखंड सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। कहा कि चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी का यह समन्वय भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुलभ और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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