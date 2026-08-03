शिक्षक सीखेंगे नवाचारी शिक्षण तकनीकें
आज से अल्मोड़ा के डाइट में विज्ञान और गणित शिक्षकों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में शिक्षकों को नवाचारी और गतिविधि-आधारित शिक्षण तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर बैठक भी हुई।
कमल पंत, अल्मोड़ा। आईआईएसईआर पुणे व एससीआरटी उत्तराखंड की ओर से विज्ञान व गणित शिक्षकों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आज से डाइट में होगी। कार्यशाला में शिक्षक नवाचारी व गतिविधि-आधारित शिक्षण तकनीकों से रूबरू होंगे। कार्यशाला की तैयारियों को लेकर बैठक भी हुई। जिला समन्वयक डॉ. कमलेश सिराड़ी ने कार्यशाला के बारे में बताया। यहां अंकित जोशी, निम्मी बिष्ट, देवेश कुमार तिवारी, गिरीश चंद्र मठपाल रहे।
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