Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिक्षक सीखेंगे नवाचारी शिक्षण तकनीकें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
Follow us on Google News
share

आज से अल्मोड़ा के डाइट में विज्ञान और गणित शिक्षकों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में शिक्षकों को नवाचारी और गतिविधि-आधारित शिक्षण तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर बैठक भी हुई।

शिक्षक सीखेंगे नवाचारी शिक्षण तकनीकें
शिक्षक सीखेंगे नवाचारी शिक्षण तकनीकें

कमल पंत, अल्मोड़ा। आईआईएसईआर पुणे व एससीआरटी उत्तराखंड की ओर से विज्ञान व गणित शिक्षकों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आज से डाइट में होगी। कार्यशाला में शिक्षक नवाचारी व गतिविधि-आधारित शिक्षण तकनीकों से रूबरू होंगे। कार्यशाला की तैयारियों को लेकर बैठक भी हुई। जिला समन्वयक डॉ. कमलेश सिराड़ी ने कार्यशाला के बारे में बताया। यहां अंकित जोशी, निम्मी बिष्ट, देवेश कुमार तिवारी, गिरीश चंद्र मठपाल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Almora News Almora Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।