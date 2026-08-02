Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्काउट-गाइड शिविर से विद्यार्थियों में बढ़ता है अनुशासन : काशिफ खां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

रामपुर में राजकीय इंटर कॉलेज मनकरा में तीन दिवसीय स्काउट-गाइड शिविर सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य शशि भूषण और काशिफ खां उपस्थित रहे। शिविर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों में नेतृत्व और अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों के महत्व पर जोर दिया।

स्काउट-गाइड शिविर से विद्यार्थियों में बढ़ता है अनुशासन : काशिफ खां

​रामपुर। राजकीय इंटर कॉलेज मनकरा में आयोजित तीन दिवसीय स्काउट-गाइड शिविर का समापन शनिवार को झंडारोहण और राष्ट्रगान के साथ गरिमामय माहौल में हुआ। समापन समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज ककरौआ के प्रधानाचार्य शशि भूषण मुख्य अतिथि तथा अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष काशिफ खां विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्काउट्स और गाइड्स को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष काशिफ खां ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में न केवल अनुशासन और नेतृत्व की भावना विकसित होती है, बल्कि उन्हें आपदा प्रबंधन और स्वच्छता का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, जो जीवन के हर मोड़ पर काम आता है।

ये भी पढ़ें:मोहनपुर विद्यालय में पांच दिवसीय स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण शिविर संपन्न

यहां राजकीय इंटर कॉलेज मनकरा के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने भारत स्काउट-गाइड के जिला प्रशिक्षण आयुक्त प्रेमपाल सिंह को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rampur Latest News Rampur Rampur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।