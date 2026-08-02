स्काउट-गाइड शिविर से विद्यार्थियों में बढ़ता है अनुशासन : काशिफ खां

​रामपुर। राजकीय इंटर कॉलेज मनकरा में आयोजित तीन दिवसीय स्काउट-गाइड शिविर का समापन शनिवार को झंडारोहण और राष्ट्रगान के साथ गरिमामय माहौल में हुआ। समापन समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज ककरौआ के प्रधानाचार्य शशि भूषण मुख्य अतिथि तथा अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष काशिफ खां विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्काउट्स और गाइड्स को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष काशिफ खां ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में न केवल अनुशासन और नेतृत्व की भावना विकसित होती है, बल्कि उन्हें आपदा प्रबंधन और स्वच्छता का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, जो जीवन के हर मोड़ पर काम आता है।