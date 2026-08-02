स्काउट-गाइड शिविर से विद्यार्थियों में बढ़ता है अनुशासन : काशिफ खां

स्काउट-गाइड शिविर से विद्यार्थियों में बढ़ता है अनुशासन : काशिफ खां
रामपुर में राजकीय इंटर कॉलेज मनकरा में तीन दिवसीय स्काउट-गाइड शिविर सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य शशि भूषण और काशिफ खां उपस्थित रहे। शिविर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों में नेतृत्व और अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों के महत्व पर जोर दिया।
रामपुर। राजकीय इंटर कॉलेज मनकरा में आयोजित तीन दिवसीय स्काउट-गाइड शिविर का समापन शनिवार को झंडारोहण और राष्ट्रगान के साथ गरिमामय माहौल में हुआ। समापन समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज ककरौआ के प्रधानाचार्य शशि भूषण मुख्य अतिथि तथा अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष काशिफ खां विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्काउट्स और गाइड्स को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष काशिफ खां ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में न केवल अनुशासन और नेतृत्व की भावना विकसित होती है, बल्कि उन्हें आपदा प्रबंधन और स्वच्छता का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, जो जीवन के हर मोड़ पर काम आता है।
यहां राजकीय इंटर कॉलेज मनकरा के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार ने भारत स्काउट-गाइड के जिला प्रशिक्षण आयुक्त प्रेमपाल सिंह को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
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