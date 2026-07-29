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रंगदारी न देने पर घर में घुसकर हत्या में दो भाईयों समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

By Anil Sharma
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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रंगदारी न देने पर घर में घुसकर हत्या में दो भाईयों समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

रंगदारी न देने पर घर में घुसकर हत्या में दो भाईयों समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

​विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा तृतीय ने वर्ष 2017 में खुर्जा क्षेत्र के मोहल्ला अहीरपाड़ा में रंगदारी न देने पर घर में घुसकर हत्या करने के मामले में दो भाईयों समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 90-90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, एक अन्य आरोपी पवन को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव ने बताया कि यह मामला खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला अहीरपाड़ा(हाथी वाली गली) का है। 28 दिसंबर 2017 की शाम पीड़ित विनोद के घर आरोपी पक्ष के लोग तमंचे और अवैध असलहे लेकर घुस आए थे।

आरोपियों ने विनोद और उनके भाइयों से दो लाख रुपये की रंगदारी की मांग की। जब परिजनों ने रंगदारी देने से मना किया और विरोध जताया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। ​इसी दौरान आरोपी मोनू उर्फ मनोज ने तमंचे से विनोद के भाई लक्ष्मण पर सीधा फायर झोंक दिया, जिससे गोली उनके सिर में जा लगी। बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल लक्ष्मण को तुरंत इलाज के लिए कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने मोनू उर्फ मनोज, उसके भाई अमित उर्फ कालू और तीसरे आरोपी अंकुश को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद और अलग-अलग धाराओं में कुल 90-90 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की कुल धनराशि में से आधी राशि पीड़ित परिवार को बतौर प्रतिकर नियमानुसार प्रदान की जाएगी। फैसला सुनाए जाने के बाद अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले में एक आरोपी शशी अभी भी फरार चल रही है, जो सजा सुनाए गए अभियुक्त अमित उर्फ कालू और मोनू उर्फ मनोज की बहन है।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो:
अनिल शर्मा पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बुलंदशहर में ब्यूरो प्रभारी के रूप में कार्य रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
अनिल शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बुलंदशहर ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग भी करते हैं।

कॅरियर का सफर
अनिल शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में राजनीति, शिक्षा,धर्म बीट पर काम करने का मौका मिला।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, बीएड के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से अनिल शर्मा को पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, इनोवेशन, राजनीति विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।

पत्रकारिता और लक्ष्य
विकास, समाज, अपराध, राजनीति से जुड़े विषयों पर अनिल शर्मा की गहरी समझ है। विकास, अपराध, राजनीति में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। अनिल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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