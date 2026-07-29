रंगदारी न देने पर घर में घुसकर हत्या में दो भाईयों समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद

​विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा तृतीय ने वर्ष 2017 में खुर्जा क्षेत्र के मोहल्ला अहीरपाड़ा में रंगदारी न देने पर घर में घुसकर हत्या करने के मामले में दो भाईयों समेत तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 90-90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, एक अन्य आरोपी पवन को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव ने बताया कि यह मामला खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला अहीरपाड़ा(हाथी वाली गली) का है। 28 दिसंबर 2017 की शाम पीड़ित विनोद के घर आरोपी पक्ष के लोग तमंचे और अवैध असलहे लेकर घुस आए थे।

आरोपियों ने विनोद और उनके भाइयों से दो लाख रुपये की रंगदारी की मांग की। जब परिजनों ने रंगदारी देने से मना किया और विरोध जताया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। ​इसी दौरान आरोपी मोनू उर्फ मनोज ने तमंचे से विनोद के भाई लक्ष्मण पर सीधा फायर झोंक दिया, जिससे गोली उनके सिर में जा लगी। बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल लक्ष्मण को तुरंत इलाज के लिए कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने मोनू उर्फ मनोज, उसके भाई अमित उर्फ कालू और तीसरे आरोपी अंकुश को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों को उम्रकैद और अलग-अलग धाराओं में कुल 90-90 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की कुल धनराशि में से आधी राशि पीड़ित परिवार को बतौर प्रतिकर नियमानुसार प्रदान की जाएगी। फैसला सुनाए जाने के बाद अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले में एक आरोपी शशी अभी भी फरार चल रही है, जो सजा सुनाए गए अभियुक्त अमित उर्फ कालू और मोनू उर्फ मनोज की बहन है।