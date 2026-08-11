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तीन गिरफ्तार बदमाशों से हथियारों का जखीरा बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद, संवाददाता। ऑपरेशन ट्रेकडाउन के तहत क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 ने अजरौंदा चौक के पास ब्रेजा

तीन गिरफ्तार बदमाशों से हथियारों का जखीरा बरामद

फरीदाबाद, सरसमल। ऑपरेशन ट्रेकडाउन के तहत क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 ने अजरौंदा चौक के पास ब्रेजा कार सवार तीन युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से दो देसी पिस्टल, एक कट्टा, चार मैगजीन और 30 कारतूस मिले। तीनों चार दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पलवल के बाघपुर निवासी बसंत 34, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश निवासी आकाश उर्फ मोनू 30 और ऊना हिमाचल प्रदेश निवासी योगेश उर्फ योगी 30 के रूप में हुई है। तीनों वर्तमान में फरीदाबाद में अलग-अलग जगह रह रहे थे। सहायक पुलिस आयुक्त अपराध अमन यादव ने बताया कि आठ अगस्त को सूचना मिली थी कि अजरौंदा चौक के पास कुछ लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं।

टीम ने मौके पर पहुंचकर ब्रेजा कार को घेर लिया। तलाशी में आकाश से कट्टा और छह कारतूस, योगेश से पिस्टल, दो मैगजीन और 12 कारतूस तथा बसंत से पिस्टल, दो मैगजीन और 12 कारतूस बरामद हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि 2020 में बसंत के भाई के पैर में गोली मारी गई थी। इस मामले में देवेंद्र और योगी के खिलाफ मुजेसर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार उसी घटना का बदला लेने के लिए तीनों वारदात की तैयारी कर रहे थे। बसंत प्रॉपर्टी डीलर, योगेश वेल्डिंग और आकाश वर्कशॉप में काम करता है। तीनों आपस में दोस्त हैं। पूछताछ में हथियारों के स्रोत की जानकारी मिली है। पुलिस के अनुसार हथियार दूसरे राज्यों से लाए गए थे। आरोपियों के बताए ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

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