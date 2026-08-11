दहेज हत्या के आरोपी पति, सास-ससुर समेत तीन गिरफ्तार

शादी के बाद की प्रताड़ना

बस्ती जिले के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पुराना डाकखाना की रहने वाली रीता पत्नी शिव कुमार राजभर का आरोप है कि उसने अपनी बेटी करिश्मा की शादी 07 फरवरी 2024 को पवन राजभर निवासी परसहर पूर्वी धनघटा के साथ की थी। 08 फरवरी 2024 को बेटी विदा होकर अपने ससुराल गई। आरोप है कि बेटी के ससुराल वाले पति पवन, सास, ससुर रामाश्रय, ननद नीमा, देवर करन, जेठानी काजल, पत्नी अज्ञात जेठानी एवं जेठ कम दहेज लाने को लेकर प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि 08 अगस्त 2026 को ससुराल के लोगों ने पूर्ण साजिश करके एवं सुनयोजित ढंग से उसकी बेटी की हत्या करके साक्ष्य मिटाने के नीयत से बिना उन लोगों के पहुंचे ही शव को आनन-फानन में जला दिए। सभी लोग दहेज के लालच में उनकी बेटी करिश्मा की हत्या कर दिए। पुलिस ने आरोपी पति समेत 07 ससुरालियों पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया। एसओ दिलीप सिंह ने बताया कि आरोपी पति पवन, ससुर रामाश्रय और सास राजपति को उनके घर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, वहां से तीनों आरोपी जेल भेज दिए गए।