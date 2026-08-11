दहेज हत्या के आरोपी पति, सास-ससुर समेत तीन गिरफ्तार
धनघटा पुलिस ने सोमवार को दहेज हत्या के आरोपी पति सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। रीता ने अपनी बेटी करिश्मा की 07 फरवरी 2024 को शादी की थी। 08 अगस्त 2026 को ससुराल में दहेज के लिए उसकी हत्या का आरोप है। पुलिस ने संबंधित आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है।
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। धनघटा पुलिस ने सोमवार को दहेज हत्या के आरोपी पति समेत तीन को परसहर पूर्वी से गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है।
शादी के बाद की प्रताड़ना
बस्ती जिले के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पुराना डाकखाना की रहने वाली रीता पत्नी शिव कुमार राजभर का आरोप है कि उसने अपनी बेटी करिश्मा की शादी 07 फरवरी 2024 को पवन राजभर निवासी परसहर पूर्वी धनघटा के साथ की थी। 08 फरवरी 2024 को बेटी विदा होकर अपने ससुराल गई। आरोप है कि बेटी के ससुराल वाले पति पवन, सास, ससुर रामाश्रय, ननद नीमा, देवर करन, जेठानी काजल, पत्नी अज्ञात जेठानी एवं जेठ कम दहेज लाने को लेकर प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि 08 अगस्त 2026 को ससुराल के लोगों ने पूर्ण साजिश करके एवं सुनयोजित ढंग से उसकी बेटी की हत्या करके साक्ष्य मिटाने के नीयत से बिना उन लोगों के पहुंचे ही शव को आनन-फानन में जला दिए। सभी लोग दहेज के लालच में उनकी बेटी करिश्मा की हत्या कर दिए। पुलिस ने आरोपी पति समेत 07 ससुरालियों पर दहेज हत्या का केस दर्ज किया। एसओ दिलीप सिंह ने बताया कि आरोपी पति पवन, ससुर रामाश्रय और सास राजपति को उनके घर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, वहां से तीनों आरोपी जेल भेज दिए गए।
अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें