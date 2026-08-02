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शिवम हत्याकांड के तीन आरोपियों ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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संडीला में हुए शिवम जायसवाल हत्याकांड के मामले में तीन नामजद आरोपियों ने हरदोई न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। 21 जुलाई की रात, लेन-देन विवाद के चलते शिवम पर ऑटो सवार हमलावरों ने फायरिंग की थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है।

शिवम हत्याकांड के तीन आरोपियों ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

संडीला, संवाददाता। उन्नाव रोड स्थित बांगरमऊ बस अड्डे के पास हुए चर्चित शिवम जायसवाल हत्याकांड में नामजद तीन आरोपियों ने पुलिस गिरफ्तारी से पहले हरदोई न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अब न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 21 जुलाई की रात लेन-देन के विवाद में बाइक से जा रहे भट्ठा व्यवसायी शिवम जायसवाल पर ऑटो सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। गंभीर रूप से घायल शिवम को इलाज के लिए केजीएमयू, लखनऊ भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के भाई ऋषभ जायसवाल की तहरीर पर पुलिस ने सूरज सिंह, शिवा सिंह, पवन सिंह, मनसू और साहिल के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

विवेचना के दौरान पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी थी। मामले के तीन नामजद आरोपी पवन सिंह, शिवा सिंह और मनसू ने हरदोई न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सीओ संडीला संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों के समर्पण की पुष्टि हो गई है। न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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