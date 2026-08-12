आरजी कर मामले में पूर्व विधायक समेत तीन पर मुकदमा
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर का बलात्कार के बाद हत्या किया गया। आरोपियों में पूर्व विधायक निर्मल घोष और दो अन्य शामिल हैं। डॉक्टर के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। हasty अंतिम संस्कार से सबूतों को प्रभावित करने का संदेह है।
कोलकाता, एजेंसी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के जल्द अंतिम संस्कार के मामले में पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक निर्मल घोष समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। डॉक्टर के साथ अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार, बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय ने खड़दह थाने में मृतका के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोप है कि अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कराया गया। इससे दूसरे पोस्टमार्टम की संभावना खत्म हो सकती थी और सबूत छिपाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट में पूर्व विधायक निर्मल घोष के अलावा पानीहाटी नगरपालिका के पार्षद सोमनाथ डे और पीड़िता के परिवार के पड़ोसी संजीव मुखर्जी को आरोपी बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें