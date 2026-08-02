वकील को जान से मारने की धमकी देने वाले तीन पर केस
मुंगराबादशाहपुर, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम सोहांसा में पुरानी रंजिश को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता और उनके परिवार को जान से मारने
मुंगराबादशाहपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम सोहांसा में पुरानी रंजिश में हाईकोर्ट के अधिवक्ता और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने तथा गाली-गलौज करने का मामले में तीन नामजद आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। गांव निवासी राज करन पटेल ने तहरीर देकर आरोप लगाया किराजेंद्र प्रसाद पटेल , कड़ेदीन पटेल तथा गुलाब चंद पटेल पटेल पुरानी रंजिश रखते हैं। रविवार सुबह करीब दस बजे तीनों आरोपी उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए पूरे परिवार को खत्म कर देने की धमकी दी।
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