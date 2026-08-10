सावन में मछली काटने के विरोध पर धमकी, आक्रोश
वनबौसारी गाँव में श्रावण मास के दौरान तालाब से मछली पकड़ने और बेचने के खिलाफ विरोध करने पर जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है, जबकि आरोप है कि हिंदू समुदाय के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया।
श्रावण मास में तालाब से मछली पकड़कर काटने और बेचने का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला वनबौसारी गांव में सामने आया है। मामले को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। संगठन के कार्यकर्ता ने थाना उसावां के थानाध्यक्ष को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गांव निवासी संजय पुत्र बलवंत ने बताया कि श्रावण मास में गांव के तालाब से कुछ लोग मछली पकड़कर उसे काटने और बेचने का काम कर रहे थे। विरोध करने पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। आरोप है कि इस दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।
शिकायतकर्ता ने कहा कि सावन में ऐसी गतिविधियों से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है।
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