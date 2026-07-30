महिला अधिवक्ता को धमकी
चौबेपुर क्षेत्र की एक महिला अधिवक्ता को व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो और आपत्तिजनक संदेश भेजकर धमकाया गया। 27 से 28 जुलाई के बीच अज्ञात व्यक्ति ने कई बार यह आपत्तिजनक सामग्री भेजी और पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है।
चौबेपुर। थाना क्षेत्र की एक महिला अधिवक्ता को व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो और आपत्तिजनक संदेश भेजकर धमकाने का मामला सामने आया है। अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता के मुताबिक, 27 जुलाई से 28 जुलाई के बीच अज्ञात व्यक्ति अलग-अलग मोबाइल नंबरों से उसके व्हाट्सएप पर लगातार अश्लील फोटो और आपत्तिजनक संदेश भेज रहा था। आरोपी ने करीब 20 बार फोन कर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।
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