महिला अधिवक्ता को दी अगवा करने की धमकी, पति को पीटा
टप्पल थाना क्षेत्र के गांव जहानगढ़ में महिला अधिवक्ता रैना शर्मा को अगवा करने की धमकी मिली। आरोपियों ने फोन पर उन्हें भद्दी गालियां दीं और उनके पति के साथ मारपीट की। पीड़िता ने टप्पल थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
n आरोपियों ने फोन पर दीं भद्दी-भद्दी गालियां, पीड़िता ने लगाई सुरक्षा की गुहार n टप्पल पुलिस ने तहरीर के आधार पर दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरूजट्टारी, संवाददाता। टप्पल थाना क्षेत्र के गांव जहानगढ़ में एक महिला अधिवक्ता को अगवा करने की धमकी और उनके पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है।पीड़ित महिला अधिवक्ता रैना शर्मा का आरोप है कि 29 जुलाई की शाम गांव के ही रोहताश और उसके साथियों ने फोन पर उन्हें भद्दी गालियां दीं। आरोपियों ने कोर्ट जाते समय उन्हें अगवा करने और जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसी शाम उनके पति दिनेश शर्मा को घर से बाहर बुलाकर बेरहमी से पीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
घटना से भयभीत पीड़िता ने टप्पल थाने में नामजद तहरीर देकर परिवार की सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
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