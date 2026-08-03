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मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रहीं : पप्पू यादव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि संसद में प्रदर्शन के बाद लगातार धमकियों भरे फोन कॉल आ रहे हैं। विवेचना के दौरान डिंपल यादव ने भी इस मामले में सवाल उठाए हैं।

मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रहीं : पप्पू यादव

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि संसद में उनके नाट्य प्रदर्शन के बाद से लगातार धमकियों भरे फोन कॉल आ रहे हैं।

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धमकी भरे फोन कॉल

उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार को उनके घर पर हुआ कथित हमला भी उन्हें जान से मारने की कोशिश थी। पप्पू यादव ने कहा कि संसद में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने या अन्य विपक्षी सांसदों ने किसी का नाम नहीं लिया था। किसी को अपशब्द कहे बिना चढ़ावा मामले को उठाया गया था। दावा किया कि इसके बावजूद रविवार को उनके घर पर प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्हें निशाना बनाकर हमला किया गया।

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सुरक्षा की चिंता

पप्पू ने कहा कि सोमवार को भी सुबह से चार से अधिक बार फोन कॉल आ चुकी हैं। उनके अनुसार, कॉल करने वालों ने खुद को कथित तौर पर विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल से जुड़ा बताते हुए माफी मांगने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने पर घर से बाहर निकलते ही कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

मुकदमे का मकसद ध्यान भटकाना

समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर दर्ज मुकदमे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मुकदमा राम मंदिर मामले से ध्यान भटकाने के मकसद से दर्ज कराया गया है। डिंपल ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है।

सामान्य प्रश्न

पप्पू यादव को किन कारणों से धमकियां मिल रही हैं?
पप्पू यादव को संसद में उनके नाट्य प्रदर्शन के बाद से लगातार धमकियों भरे फोन कॉल मिल रहे हैं।
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