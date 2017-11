मुंबई एयरपोर्ट पर मिला धमकी भरा नोट, ISIS इस दिन कर सकता है हमला

मुंबई हवाई अड्डे की कार्गो सुविधा पर आईएस के हमले के बारे में बुधवार को एक नोट मिलने के बाद वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सूत्रों ने बताया कि एक निजी सुरक्षा गार्ड को कार्गो खंड के शौचालय में शाम करीब छह बजे एक नोट मिला जिसपर लिखा था, '26 जनवरी, 2018 या किसी भी वक्त कार्गो पर हमला : आईएस ।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल के बम निष्क्रिय दस्ते एवं पुलिस पूरे इलाके की छानबीन कर रही है और नोट की सामग्री पर गहराई से विचार कर रही है। हवाईअड्डे के प्रवक्ता ने बताया कि कार्गो टर्मिनल क्षेत्र खाली करा लिया गया है और बम निष्क्रिय दस्ता मौके पर है।

सूत्रों के अनुसार, वैसे यह नोट अफवाह जान पड़ता है लेकिन कार्गो क्षेत्र में विध्वंसविरोधी व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने कहा, 'हालांकि कार्गो क्षेत्र सीआईएसएफ की सुरक्षा में नहीं है लेकिन मुख्य हवाईअड्डा टर्मिनल क्षेत्र में यात्री जांच एवं चौकसी बढ़ा दी गई है।

A note was found in toilet at Chhatrapati Shivaji International Airport, warning of an attack on cargo on 26th Jan 2018 by ISIS. Cargo evacuated & people being given an entry only after screening. Police and CISF are doing their job.: Chhatrapati Shivaji International Airport PRO