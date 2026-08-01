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मुजफ्फरपुर के बदमाश ने मंत्री मदन सहनी के पुत्र को दी थी धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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पटना में मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी के बेटे को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी कन्हैया सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 जुलाई को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। साइबर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर उसे पकड़ा गया। पुलिस उसकी गतिविधियों की जांच कर रही है।

मुजफ्फरपुर के बदमाश ने मंत्री मदन सहनी के पुत्र को दी थी धमकी

पटना। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री मदन सहनी के बेटे को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देने वाले की पहचान हो गई। वह अभी जेल में बंद है। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर निवासी कन्हैया सहनी ने 25 जुलाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर चार-पांच लोगों से रंगदारी मांगने और जान से धमकी देने का आरोप था। उसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। 24 जुलाई को उसने मंत्री के बेटे के मोबाइल पर एक मैसेज भेजकर धमकी दी थी। साथ ही पैसे की मांग भी की गई थी। मंत्री के बेटे ने शुक्रवार को पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

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तब यह खुलासा हुआ। मंत्री मदन साहनी ने बताया कि बेटे को धमकी मिलने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत डीजीपी से भी की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। एसआईटी ने तकनीकी अनुसंधान और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपित की पहचान की। इसके बाद मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में छापेमारी कर कन्हैया साहनी को गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस उसके मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है ताकि उसके नेटवर्क और गतिविधियों का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसने किन-किन लोगों को धमकी भरे संदेश भेजे थे तथा इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था।

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