बाबा ईशाननाथ से की सुख-समृद्धि की कामना
सीतामढ़ी में सावन के दूसरी सोमवारी पर हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा ईशाननाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। भक्तगण सुबह से बागमती नदी से जल लाकर कतारबद्ध होकर जल चढ़ाते रहे। श्रद्धालुओं ने विभिन्न मंदिरों में भी जलाभिषेक किया और इस मौके पर करम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
सीतामढ़ी। सावन के दूसरी सोमवारी के अवसर पर दमामी धाम स्थित बाबा ईशाननाथ के शिवलिंग पर हजारों श्रद्वालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा ईशाननाथ कीचौखट पर माथा टेक अपने खुशहाल जीवन की कामना की। भक्तगण अहले सुबह से ही प्रसिद्ध बागमती नदी से जल भर कर कतारबद्व होकर जल चढ़ाया। श्रद्धालुगण शिव घोष व हर हर महादेव के जयकारे के साथ बाबा ईशाननाथ का जलाभिषेक किया। दमामी धाम में जिले के विभिन्न प्रखंडों, पड़ोसी जिला व नेपाल से भी जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंचे थे। सोमवारी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने बेलसंड प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बाबा मनोकामना नाथ मंदिर, रजिस्ट्री चौक व पचनौर स्थित शिवशक्ति मंदिर में भी जलाभिषेक किया।
प्रतिवर्ष इस अवसर पर हजारों की संख्या में भक्तजन जल चढ़ाने पहुचतें है। इस अवसर पर दमामी धाम में मेले का आयोजन किया गया है। दमामी धाम में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे।
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