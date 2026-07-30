बाबा गरीबनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक
गुरुवार को सावन के पहले दिन मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। प्रधान पुजारी ने बताया कि सुबह चार बजे से दोपहर 12 बजे तक भक्तों की लंबी कतार लगी रही। बाद में दोपहर दो बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ रात नौ बजे तक बनी रही।
मुजफ्फरपुर। सावन के पहले दिन गुरुवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने सत्यनारायण पूजन और वाहन पूजन भी किया। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी। सुबह चार बजे से दोपहर 12 बजे तक जलाभिषेक के लिए कतार लगी रही। दोपहर दो बजे महाशृंगार के बाद श्रद्धालुओं की फिर से बढ़ने लगी, जो रात नौ बजे तक रही। बताया कि सावन के पहले दिन बाबा धाम जाने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया।
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