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बगोदर: हरिहरधाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, बोल बंम से गूंजा मंदिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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बगोदर के प्रसिद्ध हरिहरधाम शिव मंदिर में पवित्र सावन महीने की पहली सोमवारी पर हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। पुजारी ने बताया कि इस दिन बाबा भोले पर जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालुओं से आभूषण न पहनने की अपील की गई।

बगोदर: हरिहरधाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, बोल बंम से गूंजा मंदिर

बगोदर, प्रतिनिधि। पवित्र सावन महीने की पहली सोमवारी के मौके पर बगोदर के प्रसिद्ध हरिहरधाम शिव मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। मंदिर का पट खुलते हीं श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। इस बीच पूरे दिन श्रद्धालुओं का आवागमन जारी रहा। श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा पर जलाभिषेक कर पूजा - अर्चना की गई। श्रद्धालुओं के द्वारा लगाए जा रहे बोल-बम और हर-हर महादेव के जयकारे से मंदिर परिसर गूंजता रहा। मंदिर के पुजारी विजय पाठक ने बताया कि पवित्र सावन महीने में सोमवारी का अलग महत्व है। इस दिन बाबा भोले पर जलाभिषेक करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है।

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उन्होंने बताया कि मंदिर का पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया जो देर शाम तक जारी रहा। इधर मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि सोमवार और सावन पूर्णिमा के दिन वे आभूषण पहनकर पूजा-अर्चना के लिए मंदिर न आएं। भीड़-भाड़ के बीच उचक्कों की नजर आभूषणों पर रहती है और उसपर हाथ साफ करने के साथ टूटकर गिरने की संभावना रहती है। बता दें कि रांची-दुमका मेन रोड पर बगोदर मुख्यालय से महज 2 किमी की दूरी पर स्थित यह भारत का अनोखा शिव मंदिर है। 65 फीट ऊंचा यह मंदिर दूर से ही शिवलिंगाकार नजर आता है और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है।

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