मुंगेर राजघाट से गंगाजल लेकर हजारों कांवरिये बाबा मटेश्वर धाम के लिए रवाना
फोटो नं. 13, साहेबपुरकमाल प्रखंड के सुप्रसिद्ध मुंगेर राजघाट से गंगाजल भरने पहुंचे कांवरिये। लगे थे। कांवरियों की भीड़ के कारण मुंगेर राजघाट आने जाने वाली सड़कें व्यस्त रहीं। दोपहर बाद कांवरिये पवित्र...
संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर सहरसा जिले के सुप्रसिद्ध बाबा मटेश्वर धाम शिवलिंग पर जलार्पण को लेकर रविवार को प्रखंड के सुप्रसिद्ध मुंगेर राजघाट के गंगा घाट से हजारों कांवरियों ने गंगाजल भरा और बाबा मटेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। पवित्र गंगा जल भरने के दौरान कांवरियों द्वारा लगातार लगाये जा रहे बोल बम के जयकारे से मुंगेर राजघाट का क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। माहौल भक्तिमय बना रहा। इसको लेकर रविवार की अहले सुबह से ही सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल जिले के कांवरिये मुंगेर राजघाट पहुंचने लगे थे। कांवरियों की भीड़ के कारण मुंगेर राजघाट आने जाने वाली सड़कें व्यस्त रहीं।
दोपहर बाद कांवरिये पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल भर कर रवाना होने लगे। इधर, स्थानीय लोग भी कांवरियों की सेवा में लगे दिखे। लोगों द्वारा जगह-जगह शुद्ध पेयजल, शरबत आदि का वितरण किया जा रहा था।
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