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जिम वाली कांवड़ ने युवाओं को नशे से दूर रहकर फिटनेस अपनाने का संदेश दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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शिवभक्तों के पर्व पर जनपद में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हजारों कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। इस यात्रा में जिम वाली कांवड़ युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वास्थ्य अपनाने का संदेश दे रही है। कांवड़ियों की सेवा के लिए भव्य शिविरों की व्यवस्था की गई है।

जिम वाली कांवड़ ने युवाओं को नशे से दूर रहकर फिटनेस अपनाने का संदेश दिया

शिवभक्तों के पावन पर्व पर जनपद और आसपास के मार्गों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। रोजाना हजारों की संख्या में शिवभक्त कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस वर्ष कांवड़ यात्रा में अनूठे और आकर्षक रंग देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे विशेष आकर्षण का केंद्र जिम वाली कांवड़ बनी हुई है। जिम के उपकरणों और फिटनेस के संदेश से सजी यह कांवड़ युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वास्थ्य व फिटनेस को अपनाने का सशक्त संदेश दे रही है। इसके अलावा, कांवड़िए विभिन्न पौराणिक रूप धरकर और कांवड़ को आकर्षक ढंग से सजाकर ला रहे हैं, जिसे देखने के लिए सड़कों के किनारे लोगों की भीड़ उमड़ रही है。

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कांवड़ शिविरों की व्यवस्था व सुविधाओं की पड़ताल

रास्तों में कांवड़ियों की सुविधा और सेवा के लिए जगह-जगह भव्य शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में भोजन, विश्राम, चिकित्सा और स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाओं की पड़ताल में पाया गया कि सेवादार रात-दिन कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी जगह-जगह तैनात हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। पूरा क्षेत्र बम-बम भोले के जयकारों से गूंजायमान है।

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नशे से दूर रहकर फिटनेस अपनाने का संदेश दिया

शहर के शिव चौक पर एक अनोखी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी। दिल्ली के नजफगढ़ से आई शिव भक्त अमित अपनी जिम वाली कांवड़ को लेकर पहुंचे, जिसके माध्यम से उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर फिटनेस अपनाने का संदेश दिया। कांवड के आगे भगवान शिव की प्रतिमा और पीछे जिम के उपकरण लगाए गए थे। साथ चल रहे बच्चों ने भी व्यायाम कर स्वस्थ जीवने जीने का संदेश दिया। शहर के शिव चौक पर पहुंची इस जिम वाली कांवड को अमित मोटी जंजीर से खींचते नजर आए। कांवड़ पर लिखा गया कि शरीर को मंदिर बनाओ, नशे का घर नहीं। शिव भक्तों ने भगवान शिव की भक्ति के साथ-साथ युवाओं को फिटनेस करने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा में कौन सा विशेष आकर्षण देखने को मिला?
कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे विशेष आकर्षण का केंद्र जिम वाली कांवड़ बनी हुई है।
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