सोम प्रदोष पर जलाभिषेक की कामना खींच लाई काशी धर्म संस्कृति पेज पर प्रस्तावित लीड

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। सावन के दूसरे सोमवार को सोम प्रदोष के विशिष्ट संयोग पर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने की कामना हजारों-हजार कांवरियों को काशी खींच लाई। दूसरे सोमवार को बाबा का झांकी दर्शन ‘गौरा-शंकर’ स्वरूप में होगा।

कांवरियों का सैलाब दूसरे सोमवार की पूर्व संध्या पर ही शहर में हर ओर कांवरियों के छोटे-बड़े समूह। किसी ने कांवर उठा रखी थी तो किसी ने प्लास्टिक के दो डिब्बे रस्सी में बांधकर कंधे पर लटका लिए थे। केसरिया परिधानों में हर उम्र के पुरुष-महिला कांवरियों ने काशी को केसरियामय बना दिया।

भीड़ और जलाभिषेक रविवार को विश्वनाथ धाम में 05 लाख से अधिक शिवभक्तों ने बाबा का दर्शन एवं अभिषेक किया। बाबा के धाम की ओर बढ़ते महिला-पुरुष और बच्चों के पांवों में महावर लगी थी। यह संकेत है किसी भी शुभ कार्य का। सावन के सोमवार पर प्रदोष तिथि में बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक से अधिक शुभ भला और क्या सकता है!

गंगा किनारे का नजारा प्रसन्न मुद्रा में नाचते-गाते उत्साही कांवरियों की टोलियां अहिल्याबाई से ललिता घाट के बीच जगह-जगह स्नान करती दिखीं। गंगा के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो जाने से घाट किनारे स्थान का अभाव हो गया है। स्थान कम होने के कारण घाटों पर भीड़ अधिक दिख रही है। कावरियों की टोलियां अपने अंदाज में भोलेनाथ का स्मरण करती दिखीं। दशाश्वमेध घाट से विश्वनाथ मंदिर तक का इलाका महादेव के जय घोष से गुंजायमान था। बोल बम-बोल बम, बोलबम का नारा है-बाबा एक सहारा है, हरहर बमबम आदि घोष शहर में जहां-तहां सुनाई पड़ते रहे।