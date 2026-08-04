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तारडीह:विदेश्वरधाम में भी जुटी शिवभक्तों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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सावन की पहली सोमवारी पर कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने महादेव मंदिरों में जलाभिषेक किया। अलसुबह से ही दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में देखी गई। सुबह 3:45 बजे से श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हुआ, जो शाम तक जारी रहा। हर-हर महादेव की गूंज से क्षेत्र गूंजायमान हो गया।

तारडीह:विदेश्वरधाम में भी जुटी शिवभक्तों की भीड़

बेचन राम,तारडीह। सावन की पहली सोमवारी पर कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने विदेश्वरधाम व भोलेश्वरधाम सहित कठरा, मछैता, महिया, नदियामी, पुतई आदि गांवों के महादेव मंदिरों में जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। अलसुबह से ही दूर-दरार से आए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में देखी गई। सुबह 3:45 बजे पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हुआ जो शाम तक जारी रहा। हर-हर महादेव की गूंज तथा संकीर्तन मंडलियों के भजनों से मंदिर परिसर एवं आसपास का इलाका गुंजायमान हो रहा था।

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