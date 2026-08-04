विंध्यधाम का श्रावणी मेला शुरू, श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन
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विंध्याचल, हिन्दुस्तान संवाद। विंध्यधाम का श्रावणी मेला शुरू हो गया। सावन में वाराणसी और आसपास के जिलों के बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा करते है। सोमवार को विंध्यधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर पुण्य की कामना की। मां के दर्शन पूजन के लिए एक दिन पहले ही श्रद्धालु विंध्यधाम में जुट गए थे।श्रद्धालु चार बजे भोर गंगा स्नान कर मां का दर्शन पूजन के लिए पंक्तिबद्ध हो गए। मंगला आरती के बाद मंदिर का कपाट खुलते ही श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए गर्भगृह में पहुंच गए। मां के जयकारें से गर्भगृह गूंजने लगा।
वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मंदिर परिसर में तिल रखने की जगह नहीं रही।मंदिर के दोनों प्रवेश द्वार एवं झांकी पर करीब पांच-पांच सौ मीटर लंबी लाइन लगी रही। लाइन में लगे श्रद्धालुओं को एक घंटे बाद ही दर्शन मिल पाया। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद श्रद्धालु अष्टभुजा और कालीखोह मंदिरों पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच गए। इन मंदिरों पर दर्शन पूजन करने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिकोण परिक्रमा की। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विंध्य पहाड़ी का भ्रमण कर लुत्फ उठाया।
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