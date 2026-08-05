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जलेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन हो रहा रुद्राभिषेक, संध्या आरती से भक्तिमय माहौल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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जलालगढ़ के जलेश्वर महादेव मंदिर में सावन माह के दौरान श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। यहाँ प्रतिदिन रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भाग लेते हैं। भगवान शिव की आराधना का यह समय श्रद्धा और आध्यात्मिक शांति का अनुभव दिलाता है।

जलेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन हो रहा रुद्राभिषेक, संध्या आरती से भक्तिमय माहौल

जलालगढ़, एक संवाददाता। सावन माह में जलालगढ़ स्थित प्राचीन जलेश्वर महादेव मंदिर शिवभक्ति के रंग में पूरी तरह सराबोर है। पूरे सावन माह मंदिर में प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। दूर-दराज से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी पंडित जयप्रकाश दाधिच श्रद्धालुओं से विधि-विधान के साथ रुद्राभिषेक संपन्न करा रहे हैं। प्रतिदिन अलग-अलग श्रद्धालु परिवार भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करा रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार रहता है। पंडित जयप्रकाश दाधिच ने बताया कि सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है।

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उन्होंने कहा कि श्रद्धा और विधि-विधान से महादेव की पूजा करने पर साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा भय, संकट और मानसिक तनाव दूर होते हैं। भगवान शिव की कृपा से सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि रुद्राभिषेक के दौरान भगवान शिव के 108 नामों का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है, जिससे भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। संध्या आरती के समय मंदिर परिसर में विशेष भक्तिमय वातावरण देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे आरती में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन के दौरान जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करने से विशेष आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। पूरे मंदिर परिसर में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण शिवमय बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सावन के शेष दिनों में भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि होने की संभावना है।

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