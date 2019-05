पीएम मोदी के नए कैबिनेट के शपथ ग्रहण से पहले शिवसेना ने दिया ये बयान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनका कैबिनेट का आज शाम राष्ट्रपति भवन शपथ ग्रहण होगा। इसको लेकर सारी तैयारियां की जा चुकी है। देश की नजरें मोदी के नए मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है। ऐसे में स्पेंस बरकरार है कि मोदी के नए कैबिनेट में किसे जगह मिल रही है और किन पुराने चेहरों को बाहर किया जा रहा है।

इस बीच, एनडीए के घटक दल शिवसेना ने मोदी के नए कैबिनेट को लेकर शपथ ग्रहण से पहले यह कहा है कि ऐसा फैसला किया गया है कि सभी सहयोगी दलों से एक मंत्री बनाया जाएगा।

शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा- शिवसेना की तरफ से एक नेता शपथ लेने जा रहा है। उद्धव जी ने अरविंद सावंत का नाम दिया है। वह मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।

Sanjay Raut, Shiv Sena: From Shiv Sena one leader will take oath as a minister. Uddhav ji has given Arvind Sawant's name, he will take oath as a minister. pic.twitter.com/P1SYqTubqD

उधर, महाराष्ट्र के अमरावती से चुनी गई सांसद नवीनत कौर राना ने कहा कि वह मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा- इस बात कई युवा नेता चुनकर संसद पहुंचे हैं और वे नए विजन अपने साथ लाएंगे।

Navneet Kaur Rana, Member of Parliament from Amravati, Maharashtra: I am excited to take part in PM Modi's oath ceremony. A number of youngsters have been elected this time, they will bring with them a new vision. pic.twitter.com/clMN2MNfGY