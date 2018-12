शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर मुद्दे पर करेंगे चर्चा

लगभग एक महीने तक चलने वाला संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार को शुरू हो जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई की सभी पार्टी मेंबर सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, ये सत्र बहुत जरूरी है। एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में हर जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुझे यकीन के सभी लोग सत्र की भावना का सम्मान करेंगे और हर मुद्दे पर आगे बढ़कर चर्चा करेंगे।



इससे पहले सोमवार को शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने जनहित में संसद में सुचारू रूप से कामकाज चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के एक दूसरे से सहयोग करने की अपील की थी । सरकार ने विपक्षी दलों को भरोसा दिलाया कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा करने को इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, हम सभी का यह मुख्य कर्तव्य है कि राष्ट्र की सेवा एवं जनता के कल्याण के कार्यो में योगदान के लिए हम सभी को संसद का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में सभी दलों में संसद का कामकाज बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से चलाने और किसी तरह के गतिरोध को रचनात्मक चर्चा के जरिये सुलझाने पर सहमति जतायी गई।

PM Modi ahead of #WinterSession: This session is important, many issues of public importance will be taken up. I have faith that all the members of the Parliament will respect this sentiment and move ahead. Our efforts are that discussions are held on all issues. (File pic) pic.twitter.com/QZip9gX7th