जब लोगों को फ्लाइट में मिले ISRO चीफ के सिवान तो तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ स्वागत

आज इसरो के चीफ के सिवान को घर घर में पहचाना जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। इसका एक नमूना तब देखने को मिला जब हाल ही में फ्लाइट में सफर करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में सिवान इंडिगो की फ्लाइट में सफर करते दिख रहे हैं और उन्हें पहचानते ही आम लोग और फ्लाइट स्टाफ उनके साथ सेल्फी लेने लगता है। वे हाथ उठाकर लोगों का अभिनंदन करते हैं और फिर मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं।

बता दें कि हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन (ISRO) ने चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को उतारने का प्रयास किया। हालांकि लैंडिंग के कुछ ही मिनट पहले वैज्ञानिकों का विक्रम से संपर्क टूट गया। इसके बावजूद इस प्रयास के लिए विश्व भारत का लोहा मान रहा है क्योंकि चंद्रमा के जिस क्षेत्र में विक्रम को उतारा जाना था वहां आज तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका है।

It is so heartening to see ISRO chief #Sivan sir being given a hero’s reception in a flight!! pic.twitter.com/IJth3RTaxI