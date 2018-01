पुलवामा अटैक: तीसरे आतंकी का भी शव बरामद, 24 घंटे बाद सर्च ऑपरेशन खत्म

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में रविवार तड़के सीआरपीएफ कैम्प पर हुए आतंकी हमले के तीनों हमलावर मारे गए। हमले की करीब 24 घंटे से भी ज्यादा समय बाद तीसरे आतंकी का शव बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही, सर्च ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। सीआरपीएप कैम्प पर हुए इस हमले में पांच जवान शहीद हो गए जबकि दो रविवार को ही मारे गए थे और तीसरे आतंकी की तलाश जारी थी।

#PulwamaAttack : Operation over, body of third terrorist has been recovered #JammuAndKashmir