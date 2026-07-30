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एमए प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग की तीसरी काउंसिलिंग कल होगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली। एमए प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग के प्रथम सेमेस्टर में रिक्त सीटों को भरने के लिए तीसरे चरण की काउंसिलिंग होगी। विभाग प्रभारी ने बताया कि

एमए प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग की तीसरी काउंसिलिंग कल होगी

एमए प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग के प्रथम सेमेस्टर में रिक्त सीटों को भरने के लिए तीसरे चरण की काउंसिलिंग होगी। विभाग प्रभारी ने बताया कि 31 जुलाई को विभाग में सुबह 10 बजे से काउंसिलिंग रिक्त सीटों के लिए होगी। काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए सभी विद्यार्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, चार फोटो एवं सभी प्रमाण पत्रों की दो स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ विभाग में उपस्थित होना होगा।

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