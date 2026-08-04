कांवरिया का चोरी हुआ मोबाइल बरामद, दो गिरफ्तार
श्रावणी मेले में कांवरियों के वेश में चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। यूपी के कांवरिया पिंटू कुमार का मोबाइल और नकदी चोरी हो गई, जिसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सुल्तानगंज पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की सामग्री बरामद कर ली।
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेले में कांवरियों के वेश में उनका सामान चोरी करने वाला चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। बाबली चौक, कट्टा रोड, कुशीनगर, यूपी के कांवरिया पिंटू कुमार का गंगा घाट से मोबाइल और नकदी चोरी हो गया। कांवरिया ने थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई है। सुल्तानगंज पुलिस ने देव कुमार एवं धर्मवीर महतो के पास से चोरी हुआ मोबाइल, नकदी एवं बैग बरामद कर लिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। बताया गया कि पकड़े गए आरोपी कांवरियों की वेश में थे।
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