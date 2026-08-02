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घर में घुसकर नगदी आभूषण समेत लाखों की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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बाराबंकी के ग्राम रघई में एक घर में चोर ने छत के रास्ते घुसकर लगभग 1.5 लाख रुपये नगद और सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए। पीड़ित ने बताया कि चोरी के समय चोर ने उनकी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचा, जिसके बाद चोर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

घर में घुसकर नगदी आभूषण समेत लाखों की चोरी

बाराबंकी। थाना माती क्षेत्र के ग्राम रघई में एक घर में छत के रास्ते घुसे चोर ने करीब 1.5 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण चुरा लिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। रघई गांव निवासी काशीराम वर्मा ने पुलिस को बताया कि 29 जुलाई की रात करीब 1:30 बजे से तीन बजे के बीच चोर छत के रास्ते घर में घुसे। चोरी के दौरान घर की बिजली बंद कर दी गई। इसी दौरान चोर ने उनकी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचा, जिससे उनकी नींद खुल गई। शोर होने पर चोर मोबाइल पर बात करते हुए पीछे के रास्ते से कूदकर फरार हो गया।

पीड़ित ने घटना में करीब 1.5 लाख रुपये नकद तथा सोने-चांदी के आभूषण चोरी होने की जानकारी दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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