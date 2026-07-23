चोरी की तीन मोबाइल के साथ शातिर धराया
बेगूसराय में जीआरपी ने प्लेटफार्म से तीन चुराए गए मोबाइल के साथ एक शातिर चोर, अनिल कुमार शाह, को गिरफ्तार किया। वह नशा खुरानी गिरोह का सक्रिय सदस्य है और कई यात्रियों के मोबाइल चुरा चुका था। उसे रेलवे न्यायालय में भेज दिया गया है।
बेगूसराय। चोरी की तीन मोबाइल के साथ एक शातिर चोर को जीआरपी ने प्लेटफार्म से गिरफ्तार किया है। चोर की पहचान बाघा निवासी महेंद्र शाह के 50 वर्षीय पुत्र अनिल कुमार शाह के रूप में हुई है। जीआरपी थानाअध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि यह शातिर चोर कई यात्रियों का मोबाइल गायब कर दिया था। इसी में एक यात्री द्वारा इसे चोरी कर भागते हुए देख लिया। जिसे मौके पर ही खदेड़ कर दबोच लिया गया। गिरफ्तार चोर नशा खुरानी गिरोह का सक्रिय सदस्य भी है। गिरफ्तार चोर पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए रेलवे न्यायालय भेज दिया गया है।
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