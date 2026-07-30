चोरी की बाइक समेत युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल
इटावा में फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने चोरी की बाइक सहित एक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपित का नाम मनप्रीत है, जिसने कबूल किया कि बाइक उसने मैनपुरी के रठ किशनी से चुराई थी। पुलिस ने कहा कि बाइक पर नंबर नहीं था और यह दिल्ली के ज्योतिनगर थाने से चोरी गई थी।
इटावा। फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने चोरी की बाइक समेत एक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर को जेल भेजा गया है। पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी तभी लोकशाही पुल की ओर जाने वाले रोड पर एक बाइक सवार आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसको रोका और कागज मांगे तो वह नहीं दिखा सका। पूछताछ में उसने अपना नाम मनप्रीत निवासी रठ किशनी मैनपुरी बताया और बताया कि उसने ये बाइर चोरी की थी। थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि जो बाइक बरामद हुई है उस पर नंबर नहीं था, छानबीन में पता चला कि बाइक दिल्ली के ज्योतिनगर थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी और रिपोर्ट भी दर्ज है।
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