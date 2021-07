संसद के मानूसन सत्र में इन 15 विधेयकों पर हो सकती है चर्चा, कोरोना के कारण सदन में हंगामे की संभावना

आगामी 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र बुलाया गया है, जो कि 13 अगस्त चलेगा। इस दौरान सरकार द्वारा संसद में डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल और कल्याण बिल, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक और फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक सहित अन्य 15 विधेयकों को चर्चा के लिए सदन में ला सकती है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से संसद का यह मानसून सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है।

इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 जुलाई से संसद के आगामी मानसून सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। इसमें 19 कार्यदिवस होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी सदस्यों और मीडिया को COVID नियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। RTPCR टेस्ट अनिवार्य नहीं है। लेकिन हम उन लोगों से टेस्ट कराने का अनुरोध करेंगे जिन्होंने अभी टीकाकरण नहीं कराया है।

वहीं, राज्यसभा सचिवालय ने भी कहा था कि राज्यसभा का 254वां सत्र 19 जुलाई से शुरू हो कर 13 अगस्त तक चलेगा। दोनों सदनों में 19 बैठकें होंगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सत्र का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। पिछले सत्र की तरह सांसदों को सोशल डिस्टेंशिंग के आधार पर बिठाने की व्यवस्था की जा रही है।

मानसून सत्र में इन बिलों पर चर्चा होगी:

* The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2021

* The Limited Liability Partnership (Amendment) Bill, 2021

* The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Amendment) Bill, 2021

* The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Bill, 2021

* The Essential Defence Service Bill, 2021– Replaces an Ordinance

* The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Bill, 2021 – Replaces an Ordinance

* The Cantonment Bill, 2021

* The Indian Antarctica Bill, 2021

* The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants, and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021

* The Central Universities (Amendment) Bill, 2021

* The Indian Institute of Forest Management Bill, 2021

* The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2021

* The Inland Vessels Bill, 2021

* The Indian Marine Fisheries Bill, 2021

* The Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Amendment Bill, 2021

* The Electricity (Amendment) Bill, 2021

* The Petroleum and Minerals Pipelines (Amendment) Bill, 2021